Son Dakika Haberi: Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 19 Ocak

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyurulan son depremler listesine göre, Akdeniz merkezli 3.8 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi. Kandilli, depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları olarak duyururken yerin 12.3 km altında gerçekleştiği bilgisini de aktardı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı 3.6 şiddetinde ve yerin 6.64 derinliğinde oldu. Sarsıntı, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin illerinden de hissedildi ve panik yarattı. Edinilen son dakika bilgisine göre, depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

TÜRKİYE'DE SON DEPREM NEREDE OLDU? 19 OCAK

Bilindiği üzere, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından elde edilen veriler ile yaşanan depremlerin derinlik vb. birçok bilgisine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan güncel liste ise şu şekilde;