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Haberi: ’da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı!

Ajanslardan gelen haberine göre, Oto Galericiler Sitesi'nde 46 yaşındaki Hasan S. henüz ismi bilinmeyen bir kişi ile yaşadığı borç tartışması sonucunda silahla yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ve polis ekipleri geldi.

Giriş Tarihi: 19.1.2020 13:44 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Isparta’da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı!

Gelen son dakika haberine göre, Isparta Oto Galericiler Sitesi'nde Hasan S. (46) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan S. tabancayla vuruldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Bacağından yaralanan Hasan S, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Son Dakika Haberi: Isparta’da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı!
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