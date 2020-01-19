Son dakika haberi: Ünlü profesörün sır dolu ölümü! Arkadaşından dikkat çeken sosyal medya paylaşımı

Edinilen son dakika bilgisine göre, MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir E., dün saat 23.00 sıralarında, yalnız yaşadığı Emirbeyazıt Mahallesi Bayram Çetinkaya Caddesi Orkide sitesinde, 3'üncü kattaki evinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Gürültüye koşan komşuları, yerde hareketsiz yatan Prof. Dr. Kadir E.'yi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kadir E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ARKADAŞINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kadir E.'nin sır dolu ölümü kafalarda soru işareti bırakırken arkadaşı Ünal K.'nın 16 Ocak'ta sosyal medya üzerinden yazdığı not dikkat çekti. İşte, son dakika gelişmesinin detayları...