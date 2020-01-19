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haberi: Ünlü profesörün sır dolu ölümü! Arkadaşından dikkat çeken sosyal medya paylaşımı

haberi... Muğla'nın Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) görevli Prof. Dr. Kadir E. (55), Menteşe ilçesinde 3'üncü kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Ünlü profesörün komşuları, gelen gürültüye koşup sağlık görevlileri ile polis ekiplerine haber verirken yapılan müdahalelere rağmen Kadir E. kurtarılamadı. Öte yandan, Kadir E.'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki duvarına, arkadaşı Ünal K.'nin 16 Ocak'ta yazdıkları dikkat çekti. İşte, son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.1.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 16:02 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü profesörün sır dolu ölümü! Arkadaşından dikkat çeken sosyal medya paylaşımı

Edinilen bilgisine göre, MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir E., dün saat 23.00 sıralarında, yalnız yaşadığı Emirbeyazıt Mahallesi Bayram Çetinkaya Caddesi Orkide sitesinde, 3'üncü kattaki evinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Gürültüye koşan komşuları, yerde hareketsiz yatan Prof. Dr. Kadir E.'yi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kadir E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ARKADAŞINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kadir E.'nin sır dolu ölümü kafalarda soru işareti bırakırken arkadaşı Ünal K.'nın 16 Ocak'ta sosyal medya üzerinden yazdığı not dikkat çekti. İşte, son dakika gelişmesinin detayları...

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Son dakika haberi: Ünlü profesörün sır dolu ölümü! Arkadaşından dikkat çeken sosyal medya paylaşımı
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