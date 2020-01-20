Adalet Bakanı Gül’den son dakika İkinci Yargı Paketi ve İnfaz Yasası açıklaması! Af yasası ne zaman çıkacak ve kimleri kapsar?

İkinci Yargı Paketi, İnfaz Düzenlemesi ve Af Yasası ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. On binlerce mahkûm ve ailelerini yakından ilgilendiren infaz düzenlemesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve müjdeli haberi vermişti. Hatırlanacağı üzere Birinci Yargı Paketi daha önce Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. İkinci Yargı Paketi ile ilgili gözlerin Meclis'e çevrildiği şu günlerde Başkan Erdoğan, 'Bu konudaki hazırlıkları 2019'da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir.' demişti. Son olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı Kanal 7 canlı yayınında konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Af Yasası ve İnfaz Düzenlemesinde son durum nedir? İşte bu soruların yanıtları…

İKİNCİ YARGI PAKETİ, İNFAZ DÜZENLEMESİ VE AF YASASI SON DURUM NEDİR? ADALET BAKANI AÇIKLADI!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı canlı yayın programında infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu ve on binlerce mahkûm ve yakını için müjdeli haberi verdi. İşte Abdülhamit Gül'ün açıklamaları;