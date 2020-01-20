ANADOLU BUZ KESTİ

Doğu Anadolu adeta buz kesti. Bölgedeki hava sıcaklıkları, önceki gece sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 26, Kars'ta 17, Ağrı ve Ardahan'da 15, Erzurum'da 12, Erzincan'da 7, Iğdır'da 3 derece olarak ölçüldü. Araçlarının donan yakıt depolarını, ateş yakıp ısıtarak çözmeye çalışan vatandaşlar, gece donan sütleri de sobada ısıtarak çözebildi. Kars'ta, aşırı soğukta havaya serpilen kaynar suyun donması ise eşsiz bir görüntü oluşturdu. Sıcaklığın eksi 10 dereceye düştüğü Sivas'ta Hafik Gölü donarken, Kızılırmak'ta yer yer buz tuttu. Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesindeki Yıldız Göleti'nin yüzeyi de buzla kaplandı. Vatandaşlar, kalınlığı 5 santimetreyi bulan buzun üzerinde yürüyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Beldede bulunan ve kısmen buz tutan Yıldız şelalesindeki sarkıklar da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Çayı buz tuttu. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından tek katlı evler kara gömüldü. Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyünde yaşayan Besna Arslan (11), sobanın üzerindeki çaydanlıkta bulunan kaynar suyun üstüne dökülmesi sonucu yaralandı. Ailesi, iki ayağında yanıklar oluşan Besna Arslan'ı hastaneye götürmek üzere kamyonetle yola çıktı. Ancak kar ve tipi nedeniyle kamyonet köy yolunda mahsur kaldı. Hemen harekete geçen ekipler, 3 saatlik çalışma sonucu aileyi kurtararak, küçük çocuğu hastaneye ulaştırdı.

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