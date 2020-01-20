Askerlik yerleri MSB tarafından açıklandı mı? Şubat celbi 2000/1 tertip ve bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Şubat 2020 celbi askerlik yerleri ile beraber vatani görevini yerine getirmeyi beklenen binlerce vatandaş silah altına alınacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı dört gözle bekleyen 2001/1 tertip olarak adlandırılan on binlerce vatandaş, acemi birliklerinin nereye çıkacağı ile sevk tarihini merak ediyor. Bu doğrultuda, Şubat celbi 2020 askerlik yerleri ile bu konu netlik kazanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Öte yandan, merak edilen bir diğer konu durumundaki 2020 bedelli askerlik yerleri de belli olacak. MSB tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından e Devlet sorgulama sayfası üzerinden sevk yerlerini sorgulayabilecek olan vatandaşlar, bu yıl içerisinde bedelli askerlik görevini nerede yapacağını öğrenebilecekler.

2000/1 TERTİP UZUN DÖNEM ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bilgileri ile Şubat celbi ve bedelli askerlik yerleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.