ATM fareleri kart kopyalama aparatını sökerken enselendi!

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştiren iki Romanya vatandaşı emniyetin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Olay 2 Ekim günü meydana geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yakınlarındaki bir ATM'ye 2 şapkalı şahsın şüpheli şekilde geldikleri ve ATM'ye kart kopyalama cihazı ve kamera düzeneği yerleştirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede söz konusu aparatların kopyalamam cihazı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri olay yerini kontrol altına alarak söz konusu iki şahısın kopyalama düzeneğini geri almak için gelmelerini bekledi.

71 KİŞİNİN KARTI KOPYALANMIŞ

Akşam saatlerinde, iki şahıs yerleştirdikleri kopyalama aparatını almak için geldiğindeyse kendilerini bekleyen polisler hırsızları gözaltına aldı. Bankamatiğe yerleştirilen kart kopyalama aparatı incelendiğinde toplamda 71 kişinin bu durumdan mağdur olduğu ve kartlarının kopyalandığı belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyete götürülen şahısların Romanya uyruklu oldukları ve Türkçe konuşamadıkları için ifadeleri tercüman aracılığıyla alınan iki şüpheli, suçlamaları reddetti. ATM kameralarından bankamatiğe kopyalama aparatı yerleştirdikleri tespit edilen iki kişi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 71 kişinin mağdur olduğu olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.