Balıkçı Yılmaz’a uçakta sürpriz

Çekya'da düzenlenen Prag Film Ödülleri'nde birinci seçilen, göç eden leylekle hikâyesinin anlatıldığı "Yaren" isimli belgesel filminin başkahramanı balıkçı Adem Yılmaz ile film ekibine, yurda dönüşleri sırasında Türk Hava Yolları (THY) tarafından sürpriz kutlama yapıldı. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ta balıkçılık yapan 66 yaşındaki Yılmaz ile her yıl bahar aylarında köye gelen "Yaren" adlı leyleğin yaşadıklarını konu edinen film, Prag Film Ödülleri'nde finale kalan üç eserden biri oldu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, filme konu olan hikayeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ve yönetmen Burak Doğansoysal ile Prag'a giden Yılmaz, düzenlenen ödül töreninde filminin birinci seçildiğini öğrendi. Prag'a gitmek için ilk defa uçağa binen Yılmaz, dönüş yolculuğu sırasında THY kabin ekibinin sürpriziyle karşılaştı. Kabin ekibi filmin birinci olmasından dolayı Yılmaz'ı tebrik etti. "Filminizi tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz" diyen kabin memuru, pastayı Yılmaz'a takdim etti. Kutlamadan dolayı çok şaşıran ve THY ekibine teşekkürlerini sunan Yılmaz, "THY'nin bizim için yaptıklarını asla unutmayacağım" dedi. AA

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