Batı’da şişmanlık Doğu’da bodurluk

Meclis Obeziteyle Mücadele Komisyonu'nda Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanı Nazan Yardım'ın verdiği bilgiler, Türkiye'nin obezite haritasını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre 19 yaş üzeri yetişkinlerde obezite toplamda yüzde 34, kadınlarda yüzde 42 ve erkeklerde yüzde 26'yı buluyor. Yardım, obezitenin Türkiye'nin Batı bölgesinde daha yüksek çıktığını belirterek "Bölgeler açısından şişmanlık tablolarına göre Türkiye'de 9.9 olan obezite, batıya gittiğinizde 16'ya çıkıyor, Trakya'da yüzde 13'lerde, İstanbul 13.5'larda, Batı Karadeniz'de de 12.6 civarında. Ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya gittiğinizde obeziteyi görmüyoruz" ifadelerini kullandı.YARDIM, "obezite"nin yanı sıra beslenme bozukluğu olarak da bilinen "bodurluk"la ilgili de bilgi verdi. Batı ve Doğu arasında "bodurluk"ta, obeziteye göre tam tersi bir durum söz konusu olurken Yardım, "Batı'da bu oran yüzde 1'lere düşüyor ama Doğu'ya gittiğinizde tersi pozisyonu biz bodurlukta görüyoruz. Doğu'da 3.5'lara çıkıyor fakat Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5.4. Erkek çocuklarda yüzde 6, kız çocuklarda yüzde 5.5. Bu ciddi bir rakam" dedi. Tuz tüketiminin azaldığını vurgulayan Yardım, "Sağlık Bakanlığı'nın teklifiyle trans yağların yasaklanması da gündeme geldi. İnşallah 2020 içinde yasaklayacağız" ifadelerini kullandı.

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