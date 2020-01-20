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Sevgilisi tarafından vurulan kadın öldü!

'nin Çayırova ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti. Polis, kadını silahla vurduğu iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.1.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 09:50 ABONE OL
Sevgilisi tarafından vurulan kadın öldü!

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 54. Sokak'taki bir evde silahla ateş edildiği ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, yatak odasında yerde hareketsiz yatan Zübeyde Duran'ın, silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

ÇOCUĞU DEHŞETİ ANLATTI

Zübeyde Duran'ın çocuğu ifadesinde, annesinin birlikte yaşadığı M.E'nin eve geldiğini, ardından silah sesi duyulduğunu ve daha sonra bu kişinin evden ayrıldığını belirtti.

Polis, kadını silahla vurduğu iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Sevgilisi tarafından vurulan kadın öldü!
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