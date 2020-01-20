Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? 23 Ocak A101 aktüel katalog!

Bu haftanın aktüel ürünler kataloğunda neler var? 23 Ocak A101 aktüel katalog!

Her Perşembe raflarda yeni ve indirimli ürünlerin yer aldığı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta özellikle teknoloji ve elektronik aletlerdeki indirimler dikkat çekerken vatandaşların en çok ziyaret ettiği market zincirinden biri oluyor. Hem kaliteli hem de ekonomik ürünler ile vatandaşların zevkine ve cebine hitap eden 23 Ocak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye’nin her bölgesinde marketi bulunan A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 10:13 ABONE OL
Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? 23 Ocak A101 aktüel katalog!

aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden tam liste halinde yayınlandı. Perşembe gününden itibaren raflarda yerini alacak olan ürünlerde özellikle teknoloji ve elektronik aletlerdeki indirimler dikkat çekiyor. Televizyon, telefon, çamaşır ve bulaşık makinası gibi farklı ürünlerde çeşitlilik ve indirimin yer aldığı A101 23 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 23 Ocak tam listesi!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 OCAK PERŞEMBE

Haberimizin içeriğinden A101 aktüel ürünler kataloğu tam listeye ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? 23 Ocak A101 aktüel katalog!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN