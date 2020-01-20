Bunu yapan insan olamaz

BUGÜN NELER OLDU

Dehşet veren olay, Muratpaşa ilçesinde geçen cuma günü meydana geldi. 23 yaşındaki L.U. adlı genç kız, iş çıkışı otobüsten indiği sırada yanına yaklaşan Mehmet G. adlı kişi, "Uyuşturucu operasyonu yapıyoruz. Bilgine başvuracağız" dedi. Takım elbiseli Mehmet G., polis rozeti gösterdiği genç kızı zorla aracına bindirdi. Aracı bir otoparka çeken kişi, L.U.'ya cinsel tacizde bulundu. L.U. kendisini darp edip tecavüz etmeye çalışan kişiye direndi. Daha sonra aracı ormanlık bir alana götüren Mehmet G., burada işkence yaptığı genç kızı ormanlık alana bırakıp kaçtı. Kendinden geçen L.U. ertesi gün yarı baygın halde yola çıktı. Bir sürücü yüzü kanlar içindeki kızı, polis noktasına götürdü. L.U. yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "İşkence yaptı. Saçlarımı çakmakla yakmaya çalıştı. Tecavüzü başaramayınca, ormanda beni bırakıp kaçtı. 1.5 saat hareketsiz yattım. Sürünerek anayola çıkıp bir araçtan yardım istedim." Gasp Büro polisleri, şüpheliyi Mehmet G.'yi Belek'te yakaladı. Üzerinden uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı