Bursa'da 'change' çetesi çökertildi!

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, yurda kaçak sokulan ve üzerinde yakalama ile haciz kararları bulunan araçlar ile satın aldıkları ağır hasarlı ucuz fiyatlı otomobillerin plaka ve tescil bilgilerini değiştiren çeteye yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydı izleyerek 5 bin farklı aracın görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde Türkiye genelinde, 189 aracın bu şekilde 'change' edildiği tespit edildi. Şüphelileri de belirleyen polis, geçen Cumartesi günü sabah saatlerinde Bursa ve İstanbul'da operasyon başlattı. 80 ekipteki 400 polisle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 17 şüpheli yakalandı.