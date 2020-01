"Döner Kardeşler" suç örgütü hakim karşısında

2019 yılının Mart ayında polis ekiplerinin yaptığı operasyonla tutuklanan "Döner Kardeşler" isimli suç örgütü üyeleri hakkında 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle iddianame düzenlenip dava açıldı. Bugün suç örgütüne yönelik davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Konferans Salonu'nda görülen duruşmada 12 tutuklu, 16 tutuksuz sanık ile müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca taraf avukatları da katıldı.



ZORLA KADIN İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİRİLDİ İDDİASI

Duruşmada örgütün üyesi olan ve örgüt lideri Emirhan Döner tarafından zorla kadın iç çamaşırı giydirilip videosunun çekildiğini iddia eden Yunus Tatlı, topluluğu internetten bulduğunu iddia ederek, "Emirhan Döner bana vatansever olduğunu, uyuşturucuya karşı olduğunu söyledi. Onun talimatıyla silah taşımaya başladım. Evinde cinayet toplantıları yapıldı. Kullanıldığımı fark edince Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gidip şikayette bulundum" dedi.

Savunma yapan bir diğer sanık Ahmet Burak Güreler, 2017 yılının yaz aylarında örgütle tanıştığını söyleyerek, "Sosyal medyayı aktif kullanan biriyim. Emirhan Döner'in Silivri'de koğuş basmaları olsun, terörle mücadelesi olsun hayran oldum. Dedelerinin öldüğünü duydum, taziye evine gittim. Burada Turan ve Emirhan Döner ile tanıştım. Gel zaman git zaman yanlarına gitmeye başladım. Eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek'in çevresinde ateş ettik. Bir an öyle gelişti. Bahri Örnek'i korkutmak için ateş ettik. Emirhan Döner fabrikaları olduğunu söyleyerek şoför olarak beni işe aldı. Sempatiden dolayı gel zaman git zaman böyle olaylar oldu" diye konuştu.

Mahkeme başkanının Bahri Örnek ile Dönerler arasındaki husumeti sorması üzerine sanık Güreler, "Emirhan Döner'in anlattığına göre Bahri Örnek FETÖ'cüleri kaçıran kişiydi. Sorunları neydi hala çözemiyorum. Galiba aralarında bir para sorunu vardı" dedi.

Örgüte katılmasının bir hata olduğunu düşünüp, bağlarını kopardığını söyleyen sanık Güreler, "Bir videomuz var, o da Bahri Örnek'i vurduğumuz video. Bunlardan koptuktan sonra hiçbir bağım olmadı. Bunların amacı sosyal medya şaklabanlığı" dedi. Mahkeme başkanı bunun üzerine hakaret etmemesi konusunda sanığı uyardı. Sanık, "Sosyal medya fenomenleri. Amaç kitle toplamak. Ne amaçla kitle toplamak istediklerini ben de anlamıyorum" şeklinde beyanda bulundu.



MAHKEME BAŞKANI: "SIRITMADAN SAVUNMA YAP BE ADAM"

Sanığın sabıka kaydını inceleyen mahkeme başkanı, "Maşallah hırsızlık ile başlamışsın" dedi. Sanık Güreler tepki göstererek, "Ona hırsızlık demesek başkanım. Ben hırsız değilim" dedi. Sanığın savunmasının devamında gülmesi üzerine mahkeme başkanı uyarıda bulunarak, "Sırıtmadan savunma yap be adam" dedi.



"ADAM VURDUM, GİTTİM ŞAHSİ VURDUM"

Duruşmada savunma yapan sanık Emirhan Döner ise, babasının 1 Şubat 2019'da bir silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Bu olaya bakan emniyet ekibi ile şu an önünüzdeki dosyayı hazırlayan aynı ekip. Bu ekibin başında bir polis var. Organize Şube operasyon yaptı aldı bizi. İfademi almak için sorgu odasından başka bir yere götürdüler. Çok güzel dövdüler beni. Ben 1 TL karşılığında bir suç işlemedim. Adam vurdum, gittim şahsi vurdum. Bütün işlediğim suçların da cezasını çektim. Yunus Tatlı'nın etek giydirilmiş fotoğrafları bana ulaştı. Ben gittim Yunus Tatlı'nın giydiği etek ve iç çamaşırının aynısından yaptırdım. Sosyal medyadan da kendim yapmışım gibi paylaştım. Ben 10 aydır hücrede kalıyorum. Dosyanın tamamını da okudum. Her şekilde savunma yaparım" dedi.

Mahkeme başkanı, sanık savunmalarıyla devam etmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 82 sayfalık iddianamede, 9 kişi müşteki, 28 şahıs ise şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede davaya konu örgütün liderinin Emirhan Döner olduğu, ağabeyi Burak Döner'in de adını kullanarak olaylar gerçekleştirdiği ve menfaat temin ettiği aktarılmıştı. Emirhan Döner'in sosyal medyanın gücünü kullanarak oluşturduğu imaj ile korku saldığı da belirtilmişti. Örgütün ayrıca uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri kişileri darp edip kayda alarak, bunları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da anlatılmıştı. Vatan, millet, devlet içerikli sosyal medya paylaşımları yaptığı belirtilen örgüt üyelerinin 16 ayrı eyleme karıştığı ifade edilmişti. İddianamede örgüt tarafından mağdur edilen kişilerin korktukları için ilgili yerlere başvuramadığı, zaman geçtikten sonra başvuruda bulundukları belirtilmişti. Emirhan ve Turhan Döner'in aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma', 'silahla kasten yaralamaya azmettirme', 'hakaret', 'tefecilik', 'tehdit', 'birden fazla kişi ile yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'şantaj', 'örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme' ve 'suç üstlenme' suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar farklı oranlarda hapisleri talep edilmişti.