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Farklı bir ‘’ hikâyesi

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Farklı bir ‘Bandırma Vapuru’ hikâyesi
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurtuluş ateşini yaktığı Samsun'a gidiş hikâyesi, oyun yazarı Kosta Kortidis tarafından farklı bir bakış açısıyla anlatılıyor. Kortidis, Bandırma Vapuru'nun Karadeniz'de yol aldığı 3 günü hikayeleştirdiği oyunda, Mustafa Kemal Paşa'nın yanı sıra geminin kaptanları İsmail Hakkı Durusu ve Üsküdarlı Tahsin ile Atatürk'ün en büyük manevi destekçilerinden Fikriye Hanım'a da selam gönderiyor. Hepsi büyük kahramanlar ama insanlar. Oraya giderken ne konuşmuş olabilirler. Bu oyunun çok değerli bir noktası da hiç kimsenin aziz hatırasına saygısızlık etmeden salonda inanılmaz bir gülümsemeyi yaratabiliyoruz" dedi. Rum asıllı yazar Kortidis, "Hiçbir zaman bu ülkenin dışında bir aidiyete sahip olma hissi yaşamadım. Ben bu ülkede doğdum, atalarım da dedelerim de bu ülkede doğdu, bu ülkede yaşıyorum" dedi. AA
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Farklı bir ‘Bandırma Vapuru’ hikâyesi
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