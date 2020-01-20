Son dakika... Her satırı iğrenç: Sahte polis rozeti göstererek tecavüz etmeye kalkıştı

Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. 23 yaşındaki kızı Lale'nin eve gelmemesi üzerine kızını ardıktan sonra hayatından endişe eden babası, polise haber verdi. Yaşanan dehşet kısa süre sonra ortaya çıktı. Başvuru üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede saldırgan yakalandıç Araç içerisinde inceleme yapana polis ekipleri, Lale U.'ya ait olduğu düşünülen saç teli ve çeşitli kan ve sperm örnekleri buldu. Gasp Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet G., ifadesinde suçlamaları kabul etti. Polis merkezinde verilen ifadeler ise şoke etti. İşte kan donduran olayın detayları ve polis merkezinde sapığın verdiği ifadeler.