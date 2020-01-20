İstanbul merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 59 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak'ta İstanbul merkezli 10 ilde düzenlediği operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 108'ini yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u tutuklanırken, 49'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 6 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

- Operasyon hakkında

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.