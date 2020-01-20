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Katilden kan donduran ifadesi: "Babam sürekli baskı yaptı annemi ve eşimi öldürdüm namusumu temizledim"

Akıllara durgunluk veren gelişmesine göre İstanbul'un ilçesinde çiçekçilik yapan eşi ve annesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 'nın cinayetleri babasının azmettirmesi sonucu işlediği ortaya çıktı. Cadde üzerinde çiçekçilik yapan eşi ve annesi Zülfiye Yüksekova'yı öldürdükten sonra "eşi kasten öldürmek" ve "üst soydan kişiyi kasten öldürmek" suçlarından tutuklanan Tahsin Y., cinayetleri namusunu temizlemek için işlediğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 08:04 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 08:10 ABONE OL
Katilden kan donduran son dakika ifadesi: Babam sürekli baskı yaptı annemi ve eşimi öldürdüm namusumu temizledim

Cinayetleri işledikten sonra Ataşehir'de gözaltına alınan 'nın ağabeyi E.Y de gözaltına alındı. Emniyet ifadesinde itiraflarında bulunan Tahsin Y., babasının sürekli kendisine eşi ve annesini öldürmesi konusunda baskı yaptığını söyledi. Öte yandan cinayetleri işledikten sonra namusunu temizlediğini söyleyen Tahsin Y.'nin 6 ay önce denetimli serbestlik kapsamında hapisten çıktığı ortaya çıktı.

BİRİ TUTUKLANDI BİRİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

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Katilden kan donduran son dakika ifadesi: "Babam sürekli baskı yaptı annemi ve eşimi öldürdüm namusumu temizledim"
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