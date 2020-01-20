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'de trafik kazaları: 1'i çocuk 4 yaralı

'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1‘i çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.1.2020 23:03 ABONE OL
Kırıkkale'de trafik kazaları: 1'i çocuk 4 yaralı
Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ZH 581 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada Hacer Y. (87), Halise Ç. (39) ve Yusuf Ç. (3) yaralandı. Diğer kaza ise Kırıkkale-Samsun karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada Ahmet U. (48) yaralandı.
Her iki kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kırıkkale'de trafik kazaları: 1'i çocuk 4 yaralı
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