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'da annesini 15 yerinden bıçaklayıp kaçan genç daha sonra polise teslim oldu

’nın Kula ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, annesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan genç emniyete giderek polise teslim oldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.1.2020 22:38 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 22:39 ABONE OL
Manisa'da annesini 15 yerinden bıçaklayıp kaçan genç daha sonra polise teslim oldu

Olay, saat 20.00 sıralarında Kula'nın Seyitali Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki K.A., eski sanayi sitesindeki ikametlerde oturan annesi Ummuhan A.'nın (53) evinin önüne geldi.

Annesini cep telefonuyla arayarak dışarı çıkmasını isteyen genç, bıçakla annesine saldırdı. Yaklaşık 15 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ummuhan A., oğlunun olay yerinden uzaklaşması ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşların da ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadın buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Annesini bıçaklayıp olay yerinden kaçan Kaan A. ise, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, elindeki bıçakla birlikte teslim oldu.
Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Manisa'da annesini 15 yerinden bıçaklayıp kaçan genç daha sonra polise teslim oldu
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