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Son dakika: Eski mankenin evinde işlenen cinayette şok ifadeler: Onur'u yatakta gördüm

Bursa'da işlenen cinayet dehşete düşürmüştü! Son dakika haberine göre sevgilisi Alev Ç.'nin evinde, Onur Yılgın'ı öldüren katil zanlısı Sadık Şahin şoke eden ifadelerde bulundu. Katil zanlısı yaptığı savunmada "Evin önünde erkek ayakkabısı gördüm, içeri girdiğimde ise Onur'u Alev'in yatağında buldum" dedi. İşte eski mankenin evinde işlenen cinayete ilişkin son dakika detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.1.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 11:30 ABONE OL
Son dakika: Eski mankenin evinde işlenen cinayette şok ifadeler: Onur'u yatakta gördüm

Bursa'da Sadık Şahin'in (45), sevgilisi eski manken Alev Ç.'nin (38) evinde Onur Yılgın'ı (35) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı. Yılgın'ı kendisinin bıçaklamadığını savunan Şahin hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. Eski manken Alev Ç., iddiaya göre evinde Onur Yılgın'la birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin, bu duruma sinirlendi. Şahin ile Yılgın arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden yaraladı. Yılgın kanlar içinde kalırken Şahin, Alev Ç.'yi de alıp, kaçtı. Ağır yaralanan Yılgın, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Son dakika: Eski mankenin evinde işlenen cinayette şok ifadeler: Onur'u yatakta gördüm
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