Son dakika: Eski mankenin evinde işlenen cinayette şok ifadeler: Onur'u yatakta gördüm

Bursa'da Sadık Şahin'in (45), sevgilisi eski manken Alev Ç.'nin (38) evinde Onur Yılgın'ı (35) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı. Yılgın'ı kendisinin bıçaklamadığını savunan Şahin hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. Eski manken Alev Ç., iddiaya göre evinde Onur Yılgın'la birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin, bu duruma sinirlendi. Şahin ile Yılgın arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden yaraladı. Yılgın kanlar içinde kalırken Şahin, Alev Ç.'yi de alıp, kaçtı. Ağır yaralanan Yılgın, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.