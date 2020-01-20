Mehmet Ali Erbil'den son dakika haberi! Kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil vasiyet yazdırdı

Uzun süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz hafta yeniden hastanaye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 2018 Kasım ayından bu yana rahatsızlığı ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni bir son dakika haberi geldi. İddiaya göre, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanede vasiyetini hazırlattı. Mehmet Ali Erbil vasiyeti dün en çok araştırılan ve tartışılan konular arasında yerini alırken, son sağlık durumu ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı. Geçtiğimiz günlerde avukatını tedavi gördüğü hastaneye çağıran ünlü şovmen, hazırlanan evraklara imzasını attı. Mehmet Ali Erbil'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

HASTANEYE 100-150 BİN TL ÖDÜYOR

Uzun bir hastalık süreci geçiren 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığını ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini iddia edildi.