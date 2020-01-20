Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Mehmet Ali Erbil'den son dakika haberi! Kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil vasiyet yazdırdı

'den son dakika haberi! Kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil vasiyet yazdırdı

Ünlü şovmen ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak tekrar hastaneye kaldırılan Erbil, sevenlerini korkutmuştu. Kasım 2018'de düşerek kaburgalarını kıran Mehmet Ali Erbil'in uzun süredir devam eden tedavisinin ardından yeni bir haber daha geldi. İddiaya göre kaçıs sendromu hastalığı sebebiyle yeniden hastaneye kaldırılan şov dünyasının ünlü ismi Erbil, vasiyetini hazırlattı. Mehmet Ali Erbil vasiyeti sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaki yerini aldı. İşte Mehmet Ali Erbil sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri ve dün gündem olan haber.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 09:53 ABONE OL
Mehmet Ali Erbil'den son dakika haberi! Kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil vasiyet yazdırdı

Uzun süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele eden geçtiğimiz hafta yeniden hastanaye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 2018 Kasım ayından bu yana rahatsızlığı ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni bir son dakika haberi geldi. İddiaya göre, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanede vasiyetini hazırlattı. Mehmet Ali Erbil vasiyeti dün en çok araştırılan ve tartışılan konular arasında yerini alırken, son sağlık durumu ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı. Geçtiğimiz günlerde avukatını tedavi gördüğü hastaneye çağıran ünlü şovmen, hazırlanan evraklara imzasını attı. Mehmet Ali Erbil'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

HASTANEYE 100-150 BİN TL ÖDÜYOR

Uzun bir hastalık süreci geçiren 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığını ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini iddia edildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Ali Erbil'den son dakika haberi! Kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil vasiyet yazdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN