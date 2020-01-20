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'den için son dakika ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden aralarında 'un da bulunduğu birçok il için son dakika ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayının sonlarına doğru gelinirken, Doğu'da kar yağışı, Batı'da ise kuru soğuklar etkisini arttırdı. Önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan Meteoroloji, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası neticesinde İstanbul şehir geneli için kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bugün Çatalca ve Silivri'de görülen beyaz örtünün ardından 'İstanbul'a kar ne zaman geliyor?' sorusu da oldukça merak edilmeye başlandı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve ne kadar sürecek? İşte, Meteoroloji'nin (MGM) önümüzdeki beş günlük son dakika hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 20.1.2020 15:58 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

duyurdu, kar yağışı 'a geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt genelini ilgilendiren son dakika ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, Doğu Anadolu'da kar yağışı hayatı teslim almış durumda. Batı illerinde ise zaman zaman görülen sağanak yağışlar ile beraber kuru soğukların etkisi hissediliyor. MGM, dün yaptığı uyarıda bu hafta için İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Çatalca ve Silivri'de beyaz örtünün görülmeye başlamasının ardından, Meteoroloji'den bir hava durumu uyarısı daha yapıldı. Kurum, İstanbul'da şehir geneli için beklenen kar yağışı konusunda gün verirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK, NE KADAR SÜRECEK?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul'a kar yağışının ne zaman görüleceğini ve ne kadar süreceği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
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