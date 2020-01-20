Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji duyurdu, kar yağışı İstanbul'a geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, Doğu Anadolu'da kar yağışı hayatı teslim almış durumda. Batı illerinde ise zaman zaman görülen sağanak yağışlar ile beraber kuru soğukların etkisi hissediliyor. MGM, dün yaptığı uyarıda bu hafta için İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Çatalca ve Silivri'de beyaz örtünün görülmeye başlamasının ardından, Meteoroloji'den bir hava durumu uyarısı daha yapıldı. Kurum, İstanbul'da şehir geneli için beklenen kar yağışı konusunda gün verirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK, NE KADAR SÜRECEK?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul'a kar yağışının ne zaman görüleceğini ve ne kadar süreceği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.