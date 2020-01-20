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'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar geliyor; yağmurla karışık...

İstanbul için 'den kar uyarısı geldi! Özellikle bugün saat 06:00 ile 09:30 saatleri arasında İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Ocak ayının sonuna doğru gelirken hava sıcaklıkları da günden güne düşmeye başladı. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 3 ila 5 derece arasında seyredecek. Okulların tatil olmasıyla birlikte aileler planlarını da hayata geçiriyor, araştırması da bu süreçte oldukça yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul ile Tekirdağ arasındaki sınır ilçelerden olan Çatalca ve Silivri'de kar yağışının başlamasından sonra İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusu da oldukça merak ediliyor. Meteoroloji'den gelen son dakika bildirimi ve detaylı hava raporu haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.1.2020 07:39 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 07:41 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar geliyor; yağmurla karışık...

Nüfus popülasyonu bakımından ülkemizde en fazla insanın yaşadığı İstanbul'da ve kar yağışı hakkındaki araştırmalar da oldukça arttı. İstanbul'da bugün karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle okulların kapanmasından sonra turistik seyahat yapacak aileler hava durumu konusundaki uyarıları inceliyor. Bugünün dışında yapılan bir uyarıda daha , İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu! İşte hava durumu hakkında yapılan uyarıları ve İstanbul'a kar yağışının geleceği tarih...

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA KAR YAĞIŞI UYARISI!

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Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar geliyor; yağmurla karışık...
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