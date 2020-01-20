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çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı giriş

On binlerce şans oyunu tutkununun merakla beklediği son dakika haberi az önce geldi! çekiliş sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı üzere son çekilişte büyük ikramiyeyi bilen 4 kişi olmuş ve 4 milyon TL’lik ödülün sahibi olmuşlardı. Bu akşam gerçekleştirilen çekilişe de bu sebepten dolayı rağbet bir hayli artmıştı. Peki, 19 Ocak MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu mu? Bu saufadan Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir, kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.1.2020 08:36 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 08:36 ABONE OL
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 19 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı giriş

Milli Piyango sonuçları açıklandı! MPİ tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirildi. Her ayın 9, 19 ve 29'uncu gününde gerçekleştirilen çekiliş Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz çekilişte büyük ikramiyeyi bilen 4 kişi olmuş ve 4 milyon TL'lik ödülün sahipleri olmuşlardı. Hal böyleyken, bu çekilişe olan rağbet de iyice artmıştı. Peki, bu akşam Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar hangileri? Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 19 Ocak sonuçları bilet sorgulama işleminizi haberimizin içinden yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ İLE MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI BURADA!

Milli Piyango sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 19 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı giriş
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