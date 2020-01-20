Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Müge Anlı Çağla Tuğaltay ocinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı! Çağla Tuğaltay’ın katili belli oldu mu?

ocinayetinde gelişmesi yaşandı! Çağla Tuğaltay’ın katili belli oldu mu?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programlarından 'da bir süredir işlenen olayı yoğun olarak araştırılıyor. İzleyicilerin en merak ettiği konular arasında yer alan Çağla Tuğaltay isimli genç kız 5 Haziran 2000 tarihinde Şişli'de öldürülmüştü. Genç kızın katili 20 yıldır bulunamadı. 6 ay içerisinde bulunamazsa cinayet soruşturması kapatılacak. Genç kızın annesi bu durum için Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı ise Çağla Tuğaltay olayı ile ilgili gelişmesini canlı yayında aktardı. Henüz lise öğrencisi iken öldürülen Çağla'nın annesi davanın kapanmamasını ve kızının katilinin bulunmasını istiyor. İşte Çağla Tuğaltay olayı ile ilgili son dakika gelişmesi!

Giriş Tarihi: 20.1.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 12:03 ABONE OL
Müge Anlı Çağla Tuğaltay ocinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı! Çağla Tuğaltay’ın katili belli oldu mu?

olayı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gelen ihbardaki kişiden kan örneğinin alınması üzerine sonuçların beklenmesi için geri sayım başladı. 6 ay içerisinde Çağla'nın katili bulunmazsa dava dosyası kapanacak. Çağla'nın annesi kızının katilinin bulunmasını isterken sonuçların aydınlanmasını ise merakla bekliyor. Henüz lise öğrencisi iken Şişli'de öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili kim? İşte Müge Anlı Çağla Tuğaltay olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri!

ÇAĞLA TUĞALTAY'IN KATİLİ KİM?

Müge Anlı'nın programında işlenen Çağla Tuğaltay olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili gelen ayrıntıları canlı yayında Müge Anlı açıkladı.

İşte detaylar!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı Çağla Tuğaltay ocinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı! Çağla Tuğaltay’ın katili belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN