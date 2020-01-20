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On Numara sonuçları açıklanıyor! On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA…

Talih oyunlarıyla ilgilenen vatandaşların Pazartesi günleri umutla ve heyecanla bekledikleri On Numara sonuçları İdaresi tarafından açıklanıyor. Her Hafta olduğu gibi bu hafta da Pazaretsi günü noter huzurunda yapılacak olan çekilişle kazandıran numaraları doğru tahmin eden pek çok vatandaşa belli miktarlarda para dağıtılacak. Geçtiğimiz hafta 3 kişinin şanslı 10 numarayı doğru tahmin ettiği oyunda bu hafta kaç kişi tarafından kazanılacağı da merak ediliyor. Öte yandan oyunun 911. Haftasında bilet dolduran vatandaşlar arama motorlarında On Numara sonuçları ile ilgili olarak On Numara çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor. İşte, 20 Ocak MPİ çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı….

Giriş Tarihi: 20.1.2020 21:06 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 21:06 ABONE OL
On Numara sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango 20 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA…

Şans oyunu severlerin her Pazartesi günü merak, heyecan ve umutla beklediği On Numara sonuçları açıklanıyor. Her hafta pek çok vatandaşa hayalini kurduğu büyük ikramiyeyi kazandıran oyunun 911. Çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bugün yapılacak canlı çekilişle birlikte kazandıran numaralar belli olacak. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 10 numarayı da doğru tahmin eden 3 kişi 195 bin 159 lira 55 kuruş Türk Lirası olan büyük ikramiyenin sahibi olmuşlardı. Öte yandan bu haftanın sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında On Numara sonuçları ile birlikte hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İşte Milli Piyango (MPİ) 20 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 20 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE MPİ HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 911. hafta On Numara çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranına ilişkin detayların tümünü haberimizde bulabilirsiniz...

İşte tüm detaylar...

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On Numara sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango 20 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA…
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