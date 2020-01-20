Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 19 yaşındaki genç tartıştığı kişi tarafından tüfekle öldürüldü

19 yaşındaki genç tartıştığı kişi tarafından tüfekle öldürüldü

'da (19), parkta tartıştığı Celal D. (17) tarafından tüfekle vurularak, öldürüldü. Ferdi Kara'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Suç aleti tüfek, parkın yakınında bulunurken, Celal D. ise saklandığı yerde polis ekiplerince yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.1.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 10:25 ABONE OL
19 yaşındaki genç tartıştığı kişi tarafından tüfekle öldürüldü

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Atalay 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Parktaki kameriyede, arkadaşlarıyla oturan Ferdi Kara ile yanına gelen Celal D. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Celal D., elindeki tüfekle Kara'ya ateş açtı. Göğsü, sırtı ve bacaklarından vurulan Kara, kanlar içinde yere yığılırken, Celal D. ise olay yerinden kaçtı.

KATİL YAKALANDI

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ferdi Kara'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Suç aleti tüfek, parkın yakınında bulunurken, Celal D. ise saklandığı yerde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Celal D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda “drift” terörü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
19 yaşındaki genç tartıştığı kişi tarafından tüfekle öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN