Siber saldırı mı var? Siber saldırı nedir, nasıl korunulur?

Dünya genelinde bilgisayar teknolojileri konusunda meydana gelen gelişmelerle birlikte siber saldırı ya da diğer tabirle hack olaylarında da gelişme ve saldırılar meydana gelmeye devam ediyor. Dünya çapında meydana gelen online savaşlar bugün servis sağlayıcısı Türk Telekom olan internet kullanıcılarının kesinti yaşamasına neden oldu. İnternet bağlantılarında kesinti yaşayan vatandaşlar Türk Telekom'u telefon ve mail yağmuruna tutmuştu. Bunun üzerine kurumdan gelen açıklamada DNS'lerine saldırı gerçekleştiği bilgisi verildi. Durum böyle olunca vatandaşlar arama motorlarında Siber saldırı nedir, nasıl korunulur? Şeklinde sorular üzerinde aramalarda yoğunlaştı. Peki, Siber saldırı nedir, nasıl korunulur? İşte merak edilen soruların cevapları…

SİBER SALDIRI MI VAR? SİBER SALDIRI NEDİR, NASIL ANLAŞILIR VE NASIL KORUNULUR?

Siber saldırı nedir, nasıl anlaşılır ve nasıl korunulur sorularıyla ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;