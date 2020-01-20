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mı var? Siber saldırı nedir, nasıl korunulur?

Küresel çapta gelişen teknoloji ve bilgisayar sistemleriyle birlikte ya da bilinen tabirle “hack” olaylarında da doğru orantılı şekilde artış görülmeye başlandı. Özellikle dünya çapında devam eden ve ülkeler arası süren bu tür online savaşların da olduğu biliniyor. Öte yandan bugün yaşanılan internet kesintisi sorunlarının ardından vatandaşlar servis sağlayıcısı Türk Telekom’u telefon ve mail yağmuruna tutmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından Türk Telekom flaş bir açıklamada bulunmuş ve internet kesintilerinin siber saldırı kaynaklı olduğu duyurmuştu. Durum böyle olunca internet kesintisi yaşayanlar arama motorlarında Siber saldırı nedir, nasıl korunulur? Sorularıyla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, Siber saldırı nedir, nasıl korunulur? İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 20.1.2020 23:27 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 23:27 ABONE OL
Siber saldırı mı var? Siber saldırı nedir, nasıl korunulur?

Dünya genelinde bilgisayar teknolojileri konusunda meydana gelen gelişmelerle birlikte siber saldırı ya da diğer tabirle hack olaylarında da gelişme ve saldırılar meydana gelmeye devam ediyor. Dünya çapında meydana gelen online savaşlar bugün servis sağlayıcısı Türk Telekom olan internet kullanıcılarının kesinti yaşamasına neden oldu. İnternet bağlantılarında kesinti yaşayan vatandaşlar Türk Telekom'u telefon ve mail yağmuruna tutmuştu. Bunun üzerine kurumdan gelen açıklamada DNS'lerine saldırı gerçekleştiği bilgisi verildi. Durum böyle olunca vatandaşlar arama motorlarında Siber saldırı nedir, nasıl korunulur? Şeklinde sorular üzerinde aramalarda yoğunlaştı. Peki, Siber saldırı nedir, nasıl korunulur? İşte merak edilen soruların cevapları…

SİBER SALDIRI MI VAR? SİBER SALDIRI NEDİR, NASIL ANLAŞILIR VE NASIL KORUNULUR?

Siber saldırı nedir, nasıl anlaşılır ve nasıl korunulur sorularıyla ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Siber saldırı mı var? Siber saldırı nedir, nasıl korunulur?
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