Son dakika: 1 kişinin öldüğü metrobüs kazası sonrası İBB çalışanından A Haber canlı yayınına saldırı!

Haberi sunmak için uzman konuğu ile birlikte yarım saattir bekleyen ve metrobüs yoluna dahi girmeyen A Haber muhabirinin yayını kesilmeye çalışıldı. Uzman konuğuyla canlı yayına bağlanan A Haber muhabirinin yanına gelen İBB çalışanı kamerayı kapatmaya çalıştı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

1 kişinin öldüğü metrobüs kazası sonrası İBB çalışanından A Haber canlı yayınına saldırı!

A HABER MUHABİRİNİN OLAY SONRASI AÇIKLAMALARI

A haber muhabiri o an yaşadıklarını anlattı. A Haber muhabiri Mehmet Karakaş "Bizimle hiçbir diyalog kurmadan kameramızı kapatmaya çalıştı. Kendisine bir artık yayındayız. Kendisinden 30 saniye de olsa yayın yapmamıza izin vermelerini rica ettik. Ne yazık ki bizimle diyalog kurmadan elini kameraya koymaya başladı. Bizim tek amacımız yayınımızı yapmaktı. Metrobüsün geçtiği yerde olmamamıza rağmen engellenmeye çalıştık. Yayın bittiği anda da bize müdahale eden beyefendi aracına binerek bize hiçbir şey demeden gitti. İBB'nin o noktada bir kamerası vardır seyircilerimiz izleyebilirler. Keşke aynı hassasiyeti bir gencin ölümüne neden olan kazanın nedenini engelleyebilirselerdi." açıklamalarını yaptı.

İBB çalışanı tarafında canlı yayında saldırıya uğrayan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş o anları anlattı!