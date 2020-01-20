Son dakika haberi: 79 yaşındaki Şaver Cindi'yi yakarak öldürmüştü; tam 3 yıl sonra yakalandı!

"Üç yıl önce eşini cuma namazına gönderdikten sonra elinde şişeyle eve geldi beni dövdü, para aradı gelinlik sandığını kırıp cüzdanı aldı daha sonra beni ve evi yaktı." Bu sözler alevler arasında kalarak hayatını kaybeden 79 yaşındaki Şaver Nine'ye ait. Alevlerin arasında yaşam savaşı veren talihsiz kadın sürüklenerek dışarıya çıkmak istediğini fakat başaramadığını anlattı. Cinayet suçlamasıyla 3 yıldır aranan ve çocuklarını görmek için gittiği Bursa'da emniyet güçleri tarafından yakalanan Fikret C., ifadesinde cinayeti kabul etmedi. 52 yaşındaki Fikret C.'nin feribotta kimliğini düşürdüğü bu sayede yakalandığı son dakika haberiyle ortaya çıktı!

SON DAKİKA AÇIKLAMASI! FERİBOTTA KİMLİĞİNİ DÜŞÜRÜNCE...