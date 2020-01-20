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SON DAKİKA: Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bugün nasıl olacak? 20 Ocak Pazartesi

Meteoroloji’den gelen son dakika haberine göre için yılın ilk kar yağışı uyarısı yapıldı. Günlük tahmin raporlarının yayımlanmasının ardından gözler, en çok dikkat çeken illere çevrildi. Raporlara göre çarşamba günü yağışların kısa süreli azalmasının ardından  başta olmak üzere yurdun birçok bölgesi yağışlı havanın etkisi altına girecek. Vatandaşlar bugün için de, evden çıkmadan önce Bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait son tahmin raporlarına ulaşabilirsiniz. İşte illerimize göre 20 Ocak 2019 tarihli hava durumu tahminleri.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 08:19 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 08:19 ABONE OL
SON DAKİKA: Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Ocak Pazartesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde bu hafta içerisinde kar yağışı bekleniyor. Dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar, özellikler Marmara'nın kuzeyi ve 'un ilçelerinde etkili olmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde vatandaşlar, bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırırken, Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar geliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait kısa vadeli hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava durumunu öğrenebilirsiniz.

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Ocak Pazartesi
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