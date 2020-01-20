Son dakika: Mecidiyeköy metrobüs kazasında vefat eden motosiklet sürücüsü Emrecan Azder'in askerlik için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı!

Trafik kazası dün gece saat 21:00'de gerçekeşti. Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde metrobüs yolunda ilerleyen Emrecan Azder hakimiyetindeki 34 BOZ 442 plakalı motorsiklet karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Olaydan sonra metrobüs şoförünün ifadesi de alındı. 27 yaşındaki Emrecan'ın cenazesi bugün Silivri Piri Mehmet Paşa Caminden kaldırılarak Ali Paşa Yeni Kabristanlığına defnedileceği öğrenildi. Talihsiz gencin Ukrayna'da öğrenci olduğu Türkiye'ye askerlik görevi için geldiği ortaya çıktı.

İstanbul'da metrobüs yoluna giren motosiklet sürücüsünün ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı!