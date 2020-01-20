Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Mecidiyeköy metrobüs kazasında vefat eden motosiklet sürücüsü Emrecan Azder'in askerlik için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı!

: Mecidiyeköy metrobüs kazasında vefat eden motosiklet sürücüsü 'in askerlik için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı!

Dün gece yarısında İstanbul Mecidiyeköy'de gerçekleşen kaza sonrasında hayatını kaybeden 'in Ukrayna'da yaşadığı öğrenildi. Mecidiyeköy'den kendi şeritinde hareket eden metrobüsün birden karşısında motosikletli sürücüyü gördüğü görüntülerde dikkat çekiyor. haberine göre; 27 yaşında hayatını kaybeden Emrecan Azder'in askerlik görevini yapmak için Türkiye'ye geldiği belirlendi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan EmreCan Azder tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Talihsiz gencin cenaze namazı Silivri'de kılınacak.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 09:18 ABONE OL
Son dakika: Mecidiyeköy metrobüs kazasında vefat eden motosiklet sürücüsü Emrecan Azder'in askerlik için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı!

Trafik kazası dün gece saat 21:00'de gerçekeşti. Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde metrobüs yolunda ilerleyen hakimiyetindeki 34 BOZ 442 plakalı motorsiklet karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Olaydan sonra metrobüs şoförünün ifadesi de alındı. 27 yaşındaki Emrecan'ın cenazesi bugün Silivri Piri Mehmet Paşa Caminden kaldırılarak Ali Paşa Yeni Kabristanlığına defnedileceği öğrenildi. Talihsiz gencin Ukrayna'da öğrenci olduğu Türkiye'ye askerlik görevi için geldiği ortaya çıktı.

İstanbul'da metrobüs yoluna giren motosiklet sürücüsünün ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mecidiyeköy metrobüs kazasında vefat eden motosiklet sürücüsü Emrecan Azder'in askerlik için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN