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Tarih yağmasına polis izin vermedi

İHSAN TUNÇOĞLU Yaşam
Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Tarih yağmasına polis izin vermedi
KÜTAHYA'DA düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 5 bin 365 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli O.K. ve M.Ö'nün adreslerinde 4 bin 219 sikke, 580 süs eşyası, 10 ok ucu, 26 insan ve hayvan figürü, 176 yüzük, 24 bilezik, 57 kolye, 17 haç, 36 savaş ve tarım aleti, 60 ayna, 24 mühür, 7 gözyaşı şişesi, 3 taş obje, 110 toprak testi, 1 heykel ve 15 tanımlanmayan obje ele geçirdi. Tarihi objelerin büyük çoğunluğunun Roma kenti Aizonai'de (Çavdarhisar) kaçak kazılarda bulundukları öğrenildi.
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Tarih yağmasına polis izin vermedi
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