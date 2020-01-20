Tarih yağmasına polis izin vermedi

BUGÜN NELER OLDU

KÜTAHYA'DA düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 5 bin 365 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli O.K. ve M.Ö'nün adreslerinde 4 bin 219 sikke, 580 süs eşyası, 10 ok ucu, 26 insan ve hayvan figürü, 176 yüzük, 24 bilezik, 57 kolye, 17 haç, 36 savaş ve tarım aleti, 60 ayna, 24 mühür, 7 gözyaşı şişesi, 3 taş obje, 110 toprak testi, 1 heykel ve 15 tanımlanmayan obje ele geçirdi. Tarihi objelerin büyük çoğunluğunun Roma kenti Aizonai'de (Çavdarhisar) kaçak kazılarda bulundukları öğrenildi.