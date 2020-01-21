23 Ocak A101 aktüel ürünler listesi açıklandı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu binlerce kişiyi sevindirecek indirimlerle bu hafta da raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Her hafta Fırsat ürünleri adı altında getirdiği birbirinden indirimli ve kaliteli ürünler ile adından söz ettirmeyi başaran market, teknolojiden ev aletlerine kadar birçok farklı kategoride indirimli ürünler ile geldi. Haberimizin ayrıntılarından A101 23 Ocak Aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir, indirimli ürünleri görüntüleyebilirsiniz…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE BU HAFTA NELER VAR?

Aşağıda yer alan görsele tıklayarak 23 Ocak tarihinden itibaren marketlerde yerini alacak olan fırsat ürünlerinin kataloğuna erişebilirsiniz…