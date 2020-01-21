59 çığ şehidi dualarla anıldı

BUGÜN NELER OLDU

Bayburt'un Üzengili köyüne, 18 Ocak 1993 günü düşen çığda kar kütleleri altında kalarak yaşamını yitiren 59 kişi, anıldı. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Jandarma Komutanı Albay Hail Murat Bilgiç ile diğer yetkililerin de katıldığı anmada, Bayburt Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Felaketi yaşayanlar ise 27 yıl sonra o dehşeti SABAH'a anlattı. Köy muhtarı İhsan Aktürk (69) facia sırasında Ankara'da olduğunu söyleyerek, "Olayı duyunca hemen köye geldim. Annem ve babam evin altındaydı. İkisinin de cansız bedenini ben çıkardım. Akrabalarımdan da ölenler oldu. O gece saçlarım ağardı. Bu acıyı her zaman yaşıyoruz" dedi.Köylülerden Hüseyin Aktürk (47) ise "O anı ömrüm boyunca unutamam. Her yıl bir anma töreni yapıyoruz ve ölmüşlerimize dua ediyoruz" diye konuştu. Üzengili Köyü Derneği Başkanı Muharrem Aktürk ise "Yıllar geçse de çığda hayatını kaybeden 59 şehidimizi unutmayacağız" dedi.