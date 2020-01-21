Adalet yerini buldu

Ordu'da, takip ettiği üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i, evlerinin girişinde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un yargılamasına devam edildi. Davanın ikinci duruşmasına, sanık Arduç, tutuklu bulunduğu Van Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle katıldı. Ceren'in annesi Güfer ve babası Yılmaz ile ablası Gizem Özdemir'in müşteki olarak yer aldığı duruşmaya Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, sanığın avukatı, Aile Bakanlığı'nın avukatları, bazı illerin baro temsilcileri ve kadın sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Duruşmada önce mahkeme heyeti başkanı, 3 doktorun oy birliğiyle hazırlanan Özgür Arduç'un cezai ehliyetinin tam olduğunu bildiren raporu okudu.

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'SOYUNURUM GÖRÜRSÜNÜZ'

Arduç ise akli dengesinin yerinde olmadığını savunarak, "Gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda 'aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek" dedi. Mahkeme başkanı ise "Gördüğüm kadarıyla da aklın yerinde. Çırılçıplak soyunman deli olduğunu göstermez" cevabını verdi. Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, sanığın mahkemeden böyle bir talepte bulunmasının normal olmadığını söylerken, anne Güfer Özdemir ise "Akıl sağlığının yerinde olduğunu söylemiştim. Tekrar rapor alınmasını reddediyorum" dedi. Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, zanlıya "Cezaevinden kaçtığını söylemene rağmen hamama, sakal tıraşı olmaya gidiyorsun, bunlar külfet gerektirir. Parasını nereden buldun? Kaldığın otelin sahibini tanıyor musun, silah bulmaya Ulubey ilçesine dolmuşla mı, taksiyle mi gittin? Yol parasını nasıl, nereden buldun? İfadende, Ceren'in ölüp ölmediğini merak ediyorsun, 'Öldüyse bıçak görevini yapmıştır' diyorsun. Bu beyanda ne demek istiyorsun?" diye sordu. Ancak Özgür Arduç, cevap vermedi.







İNDİRİMSİZ EN AĞIR CEZA

Mütalaa veren duruşma savcısı, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi. Baba Yılmaz, anne Güfer ve abla Gizem Özdemir de sanığın, indirimsiz en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Arduç ise "Nereye itiraz etmem gerek?" diye sordu. Davayı sonuçlandıran mahkeme, işlenen eylemin sabit olduğuna dikkati çekerek, sanığı "Canavarca hisle kasten öldürmek"'ten ağırlaştırılmış müebbete çarptırdı. Cezada indirim de yapmadı.

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AİLEDEN TEŞEKKÜR

Ailenin avukatı Haluk Murat Poyraz, "TCK'da öngörülen en ağır ceza verilmiştir. Cezasında da indirim yapılmamıştır. Adalet tecelli etmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Anne Güfer Özdemir, "Karardan memnunuz. Bize bu süreçte destek olan tüm baro avukatlarımız, STK ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum" derken, Baba Yılmaz Özdemir ise "Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek" ifadelerini kullandı.