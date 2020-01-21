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belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Şubat celbi ve E Devlet sorgulama

Askerlik görevlerini yerine getirmeyi bekleyen ve 2001/tertip olarak adlandırılan binlerce vatandaş için 2020 Şubat celbi geri sayımı sürüyor. Yılın ilk celbi kapsamında Şubat ayında askere giderek silahaltına alınacak olan yurttaşlar, acemi birliklerinin neresi olacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan 2020 Şubat celbi askerlik yerleri E Devlet sorgulama sayfası üzerinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Celp bilgileri yanı sıra sevk tarihi de kesinleşecek. Öte yandan, merak edilen bir diğer konu durumundaki de belli olacak. Peki, uzun dönem er yükümlüleri için 2020 Şubat celbi ile bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E Devlet sorgulama sayfası ile 2000/1 tertipler acemi birliği ve sevk tarihi gibi detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 09:32 ABONE OL
Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Şubat celbi 2000/1 tertip ve bedelli askerlik yerleri E Devlet sorgulama

Şubat 2020 celbi ile beraber olarak adlandırılan ve vatani görevini yerine getirmeyi bekleyen binlerce vatandaş silah altına alınacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak açıklamayı büyük bir heyecanla bekleyen 2000/1 tertip olan on binlerce yurttaşlar, acemi birliklerinin nereye çıkacağı ile sevk tarihi bilgilerini merak ediyor. Bu doğrultuda, Şubat celbi 2020 ile bu konu netlik kazanmış olacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Öte yandan, merak edilen bir diğer konu durumunda olan 2020 de bu celp dönemi ile beraber belli olacak. MSB tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından E Devlet sorgulama sayfası üzerinden sevk yerlerini sorgulayabilecekler. Böylelikle, bu yıl içerisinde bedelli askerlik görevinin nerede ve hangi tarihte yapılacağı öğrenilebilecek.

2000/1 TERTİP UZUN DÖNEM ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizden, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bilgileri ve E Devlet sorgulama sayfası ile 2000/1 tertip Şubat celbi ve hakkında son durumu öğrenebilirsiniz.

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Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Şubat celbi 2000/1 tertip ve bedelli askerlik yerleri E Devlet sorgulama
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