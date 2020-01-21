Başhekim yardımcısından hemşireye dayak

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü Evde Sağlık Birimleri servisinde görevli hemşire Özlem Taş, hastane başhekim yardımcısı Recai G.'nin kendisine saldırarak darp edip, hakarette bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarını anlatan Taş, "8 yıldır bu hastanede hemşire olarak görev yapıyorum. Sürekli yerim değiştirildi. Sağlık problemlerim nedeniyle idare ile yazışmalarımız olmuştu. Pazartesi günü bana görevlendirme yazısı geldi. Ben de buna istinaden salı günü itiraz dilekçesi verdim ve sonucunu bekliyordum. Perşembe günü görev yerimde otururken Başhekim Yardımcısı Recai G. saldırgan bir şekilde içeriye girerek üzerime yürüyüp kollarımdan tutarak ayağa kaldırdı ve sandalyeyi üzerime doğru itti" dedi.Taş, şöyle devam etti: "İki hastaneden darp raporum var. Olay savcılığa intikal etti. Görev yaptığım yere tekrar gelerek bana saldırıp saldırmayacağını bilmiyorum. Can güvenliğim yok. Tansiyon hastası olduğumu bildikleri halde bu muameleye maruz kaldım." Recai G. ise olay soruşturma aşamasında olduğu için konuşmayacağını ve yasal haklarını kullanacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü de müfettiş görevlendirdi.

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