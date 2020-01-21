Başkent’te 2 katlı evde yangın çıktı: 4 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Dumanları fark eden çarşı ve mahalle bekçileri ile polis ekipleri, önce yangının çıktığı dairenin camını kırarak Ataki'yi ardından ise üst katta yaşayan Ali, İlhan ve Türkan Çelik'i dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Bütün evi saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından söndürdü. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 3 kişiyi ayakta tedavi ederken Suriye uyruklu Ataki'yi, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.