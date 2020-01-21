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Yeni haftanın aktüel kataloğunda neler var? tam liste! 23 Ocak Perşembe

aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog her hafta Perşembe günlerinin vazgeçilmezi oluyor. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünler Perşembe günü raflarda yerini alacak. Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda hem teknoloji hem de elektronik ürünlerde indirimler mevcut. Buna göre; 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Haberimizin içeriğinden ilgili marketin ürünlerine kısa sürede ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 08:48 ABONE OL
Yeni haftanın A101 aktüel kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste! 23 Ocak Perşembe

aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden tam liste halinde yayınlandı. Perşembe gününden itibaren raflarda yerini alacak olan ürünlerde özellikle teknoloji ve elektronik aletlerdeki indirimler dikkat çekiyor. Televizyon, telefon, çamaşır ve bulaşık makinası gibi farklı ürünlerde çeşitlilik ve indirimin yer aldığı A101 23 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 23 Ocak tam listesi!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 OCAK PERŞEMBE

Haberimizin içeriğinden A101 aktüel ürünler kataloğu tam listeye ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

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Yeni haftanın A101 aktüel kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste! 23 Ocak Perşembe
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