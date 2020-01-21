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Haftanın 24 Ocak aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! Cuma günü kataloğunda neler var?

aktüel ürünler kataloğu bu hafta dev fırsatlarla geliyor. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlanan kataloğun ilk sayfasında elektronik & mutfak eşyaları yer alıyor. Her cebe uygun ihtiyaçları karşılayan aktüel ürünler tam liste halinde yayınlandı. 24 Ocak Cuma gününden itibaren raflarda yer alacak Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 999 TL’den satışa sunulacak. Hem ev hem ofis ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler en yakın mağazaya gitmeden önce kataloğuna göz gezdirebilir. Peki 24 Ocak BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte, yeni ve uygun fiyatlı kataloğu listesi sizlerle…

Giriş Tarihi: 21.1.2020 14:20 ABONE OL
Haftanın BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! Cuma günü BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hem uygun hem kaliteli ürünlerin bir arada bulunduğu 24 Ocak BİM kataloğunda dev fırsat indirimi yaşanıyor. Cuma gününden itibaren raflara dizilecek olan aktüel ürünlerde telefon tutucu, cep telefonu, çalışma masası, tablet yer alacak. Yeni kataloğun indirimlerini keşfetmek isteyenler '' kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Teknolojiden ev aletlerine, yiyecekten giyime birçok ürün ile dar ve orta gelirli aileler için vazgeçilmez bir seçenek olan marketler zincirinin aktüel ürünler kataloğunu bu hafta da sizler için hazırladık. İşte, 24 Ocak Cuma ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte aktüel ürünler tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (24 OCAK)

Müşterisinin her hafta yüzünü güldüren indirimli ürünleriyle karşımıza çıkan BİM aktüel kataloğu yeni listesini açıkladı. Haberimizde, kataloğunun tam listesine bakabilirsiniz.

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Haftanın BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! Cuma günü BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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