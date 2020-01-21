Hayatının şokunu yaşadı! Sıfır diye aldığı otomobil...
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Halil Özhan Tok, başına gelen olayla neye uğradığını şaşırdı. Hevesle aldığı otomobil hakında gerçeği öğrendiğinde inanamadı! Tok, telefonuna indirdiği uygulamayla 3 yıl önce sıfır aldığı otomobilinin ön tamponunun boyandığını ve ön camının değiştiğini öğrendi. Firma ile iletişime geçtiğinde kendine indirimli satıldığı ve bu nedenle yardımcı olunamayacağını söylediklerini belirten Tok, hakkını hukuki yollardan arayacağını söyledi.
Giriş Tarihi: 21.1.2020 08:43Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 08:46ABONE OL
Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak çalışan Halil Özhan Tok, 3 yıl önce Muğla'daki bayiden sıfır otomobil satın aldı.