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İş insanını kaçırıp, ahırda işkence eden 7 şüpheli tutuklandı

'da, inşaat malzemeleri satan Ali G.'yi (36) borcu olduğu gerekçesi ile evinin önünde zorla araca bindirip, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir ahıra götürüp, döverek işkence eden, otomobilini, telefonunu ve bir miktar parasını aldıktan sonra da evinin önüne bırakan 10 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.1.2020 18:08 ABONE OL
İş insanını kaçırıp, ahırda işkence eden 7 şüpheli tutuklandı

Olay, geçen pazar akşamı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ali G.'nin evine gelen 10 kişi borcu olduğunu söyleyerek para istedi. Borcunun olmadığını söyleyen Ali G., zorla bir araca bindirip, Adıyaman'ın Sincik ilçesine götürüldür.

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DÖVÜLDÜKTEN SINRA EVİNİN ÖNÜNE BIRAKILMIŞTI

Bu süreçte Ali G.'den haber alamayan yakınları da emniyete başvurdu. Ali G., 24 saat sonra, evinin önüne dövülmüş halde bırakıldı. Otomobili, cep telefonu ile bir miktar parası alındığı belirlenen Ali G., ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedaviye alındı.

Polis, Ali G.'ye zorla 103 bin TL'lik senet imzalattıkları da tespit edilen 10 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 şüpheli ise adliye kontrol şartıyla salıverildi.

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İş insanını kaçırıp, ahırda işkence eden 7 şüpheli tutuklandı
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