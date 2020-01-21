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’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? ile İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? İşte merak edilenler...

Kış aylarına girmemizle birlikte soğuk havalar ülke genelinde kendisini hissettirmeye başladı. Yurtta illerin yüksek kesimleri başta olmak üzere yer yer şehir merkezlerinde de şiddetli yağmurla birlikte yoğun yağmur, kar yağışı ve tipi etkili olmaya başladı. Öte yandan ’da yaşayan vatandaşlar hafta içerisinde kar yağışı olup olmayacağı ile ilgili bir sürprizle karşılaşmamak adına arama motorlarında yoğun şekilde İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman kar yağacak? Şeklinde sorularla Genel Müdürlüğü tarafında yapılan son dakika uyarılarını takip etmeye devam ediyor. En güncel hava durumu haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman kar yağacak? İşte haftalık hava durumu tahminlerine ilişkin detaylar tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.1.2020 19:25 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 19:25 ABONE OL
İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji ile İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? İşte merak edilenler...

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde ülke genelinde soğuk, rüzgarlı ve yağışlı hava koşulları etkili olmaya devam ediyor. Özellikle yurdun yüksek kesimlerinde ve yer yer kent merkezlerinde etkili olan yağmur, kar ve tipi yağışları vatandaşlara bazı zamanlar zor anlar yaşatıyor. Diğer yandan İstanbul'da yaşayan ve işe giderken ya da hafta içinde plan yapacak olan vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağacak? Şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağacak? İşte Meteoroloji ile haftalık hava durumu tahminleri

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK? METEOROLOJİ İLE İSTANBUL'DA BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileriyle İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak ve İstanbul'da bu hafta kar yağacak mı? sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji ile İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? İşte merak edilenler...
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