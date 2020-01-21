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Son dakika: 'dan ilk kar manzarası: Aydos beyaza büründü

İstanbullular "kente ne zaman kar yağacağını" merak ediyor... Şehir merkezine henüz kar yağmazken, yüksek rakımlı ormanlık alanlarda kar yağışı etkili oldu. Son dakika haberine göre dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı tekrar etkili oldu. Kar yağışıyla beraber Kartal'daki Aydos Ormanları da beyaza büründü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.1.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 09:44 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'dan ilk kar manzarası: Aydos beyaza büründü

'da Meteoroloji görevlileri tarafından Pazartesi gecesinden itibaren kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunulmuştu. Gece saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde yağmurla beraber kar yağışı etkili oldu.

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Son dakika: İstanbul'dan ilk kar manzarası: Aydos beyaza büründü
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