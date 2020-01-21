Son dakika: İstanbul'dan ilk kar manzarası: Aydos beyaza büründü
İstanbullular "kente ne zaman kar yağacağını" merak ediyor... Şehir merkezine henüz kar yağmazken, yüksek rakımlı ormanlık alanlarda kar yağışı etkili oldu. Son dakika haberine göre dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı tekrar etkili oldu. Kar yağışıyla beraber Kartal'daki Aydos Ormanları da beyaza büründü.
Giriş Tarihi: 21.1.2020 09:30Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 09:44ABONE OL
İstanbul'da Meteoroloji görevlileri tarafından Pazartesi gecesinden itibaren kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunulmuştu. Gece saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde yağmurla beraber kar yağışı etkili oldu.