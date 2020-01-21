Kar kapıya dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Çatalca ve Silivri'de kar yağışı görülürken Kartal, Çekmeköy ve Şile'de karla karışık yağmur etkili oldu.

Meteoroloji Müdürlüğü zaman zaman görülen sağanak yağışlar ile beraber kuru soğukların etkisini hissettirip İstanbul'da bugün, perşembe ve cuma günü karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını açıkladı. İstanbul geneli için beklenen kar yağışı konusunda oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Ocak ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde Balkanlar üzerinden gelen soğuk havaların etkili olması nedeniyle dün sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçeleri beyaz örtüye büründü.

Gün içinde etkisini yitiren kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı ve Kartal Aydos gibi şehrin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Çekmeköy ile Şile'de ise karla karışık yağmur olarak kendini hissettirdi.

Şehirde, bugün yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken, yarın parçalı bulutlu, perşembe ve cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Şehir genelinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği belirtildi.

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