Son dakika: Çarşaflı erkek soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi

Olay, saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde Mesut Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Şüpheli Nedim V., iddiaya göre tanınmamak için çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı. Dükkan sahibi ile soyguncu arasında yaşanan arbede sırasında, yardıma çevredeki esnaf yetişti. Olay yerinden kaçmak isteyen Nedim V., bölgede devriye görev yapan polisin de desteğiyle kuyumcu dükkanından çıkmadan yakalandı. Gözaltına alınan Nedim V., üzerindeki çarşaf ile birlikte çevredekilerin şaşkın bakışları altında polis aracına bindirildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da, çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu ile kuyumcu arasında yaşanan mücadelenin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Soyguncunun, üzerindeki çarşaf nedeniyle belindeki silahı çıkarabilmek için uzun süre uğraşması dikkati çekti. Bu sırada soyguncu ile kuyumcunun dakikalar süren mücadelesi saniye saniye görüntülendi.







Akşam saatlerinde Fevzipaşa Caddesi'nde Mesut Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, şüpheli Nedim D., tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı. Kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde bir anda içeri giren soygun şüphelisi, dükkan sahibini oyalarken belinde bulunan silahı çıkarmaya çalışıyor. Ancak, çarşaf nedeniyle bir türlü silaha ulaşamayan soyguncu bir anda tezgahın arkasında bulunan kuyumcunun üzerine yürüyerek silahını kafasına dayıyor.



BİR ANLIK REFLEKSİ İLE SİLAHLI SOYGUNCUYU YERE SAVURDU



Görüntülerde kuyumcu Mesut Yıldırım bir anlık refleksi ile soyguncuyu savuşturuyor ve vurduğu darbe ile geri geri yere yuvarlanmasına yol açıyor. Yerdeki soyguncunun üzerine çıkan kuyumcu daha sonra darbelerine devam ediyor. Dakikalar süren boğuşma dükkanın diğer köşesinde devam ederken, kuyumcu ve çarşaflı soyguncu koltukların üzerinde birbirleriyle mücadele etmeye devam ediyor.



Bu sırada yan tarafta bulunan bir esnaf gürültülerin üzerine dükkana girince olayın şoku ile ne yapacağına önce karar veremiyokr. Boğuşma sırasında bir fırsatını bulan soyguncu, dükkandan dışarı çıkıyor. Ancak peşini bırakmayan kuyumcu Mesut Yıldırım, yardıma koşan diğer esnaf ve vatandaşlarla birlikte dükkanın önünde yakaladığı soyguncuyu etkisiz hale getiriyor. Bölgede devriye gezen polisin kısa sürede olay yerine gelmesi ile birlikte soyguncu gözaltına alındı. Ardından çok sayıda polis olay yerine gelerek inceleme başlattı.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Erzincan'da meydana gelen olayla ilgili Valilik açıklama yaptı. Şüpheli Nedim D., hakkında silahlı yağma, kasten yaralama suçlarından tahkikat başlatıldığını belirten Valilik açıklamasında, "Olay sonrası Nedim D. isimli şüpheli şahsın yanında getirdiği çanta içerisinde yapılan aramada; 2 adet plastik kelepçe, 1 adet içeriği bilinmeyen sıvı sprey, 1 adet tamir bandı, 2 adet market poşeti ile soygunda kullandığı 1 adet tabanca ile 1 adet sopa da ele geçirilmiştir.



Olayın ardından gözaltına alınan Nedim D. isimli şüpheli şahıs hakkında, 'Silahlı Yağma', 'Kasten Yaralama', '6136 SKM' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından tahkikat başlatılmıştırö denildi.