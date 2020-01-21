Lüks sitede 4 milyonluk vurgun iddiası

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İstanbul Sarıyer'de müstakil evlerden oluşan site sakinlerinin imar barışı için ödedikleri paralar ortalığı karıştırdı. Toplam 205 müstakil villadan oluşan Basın Yayın Kooperatifi Sitesi sakinleri Aralık 2018'de ev başına 30 bin ile 40 bin lira arasında ücret ödedi. Siteden toplanan 8 milyon liranın yarısı imar barışına yatırıldı. Diğer yarısıyla ilgili çeşitli ödemeler yapıldığı söylense de yazılı olarak ilan edilmeyen harcamalar nedeniyle tartışmalar yaşandı. Başkan yardımcıları arasında Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürü Tülin Önal'ın da yer aldığı siteden 48 mal sahibi, aralarında imza toplayarak noterden uyarı çekti.