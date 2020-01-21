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Manzarayı kapatan kaçak kat yıkılacak

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Manzarayı kapatan kaçak kat yıkılacak
ÜNLÜ fotoğrafçı Yörük Işık'ın sahibi olduğu İstanbul Boğazı, Kız Kulesi ve Haydarpaşa manzaralı dairenin karşısına çatı katı dairesi yapıldı. Işık, mahkemeye başvurarak karşı binaya yapılan daire nedeniyle kira bedelinin düştüğünü beyan etti. Bilirkişi raporunda, Işık'ın sahip olduğu dairenin manzarasını kısmen kapattığı, kira gelirinin yüzde 25 oranında düştüğü ve inşaat sırasında iki işçinin 3 gün boyunca çalışarak gürültü yapıp zarar verdiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde kararını açıklayan mahkeme, kaçak olarak yapıldığı tespit edilen dairenin yıkılmasına hükmetti.
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Manzarayı kapatan kaçak kat yıkılacak
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